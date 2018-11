Tav: Foietta, analisi governo pilotata

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - L'analisi costi/benefici sulla Tav decisa dal governo "è pilotata e con esito già scritto. E' sempre più fondato il sospetto che sia stata costruita sugli stessi pregiudizi del ministro Toninelli". Così Paolo Foietta.

commissario di governo per la Torino-Lione. "Il giudizio preventivo del ministro sull'inutilità della linea ferroviaria - dice Foietta - non ha nessun riscontro né con i numeri più aggiornati né con le analisi su cui lavoriamo da molti anni e che dovrebbero essere lette e discusse, non mistificate".

Per Foietta, inoltre, "è inaccettabile e da irresponsabili negare l'analogia con il ponte Morandi del vecchio traforo del Frejus. Quel traforo è inadeguato al trasporto delle merci ed è lontano da livelli di sicurezza minimi che richiede l'Europa".

Lo afferma Paolo Foietta, commissario di governo per la Torino-Lione replicando alle "dichiarazioni del ministro Toninelli del 3 novembre".