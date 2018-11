Ferraris, Maratona successo a 360 gradi

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - L'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, ha premiato i vincitori delle varie categorie della 32a Turin Marathon.

"Il terzo posto tra le donne della torinese Sara Brogiato, del Gruppo dell'Aeronautica militare e all'esordio in questa competizione, conferma - ha commentato Ferraris - una crescita dello sport femminile su cui abbiamo puntato particolarmente in questi anni come Regione Piemonte e rappresenta la ciliegina sulla torta di una gara che è stata particolarmente frizzante e molto partecipata anche dal pubblico".

Ferraris ha inoltre messo in rilievo come, nella giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, la Maratona di Torino "è stata caratterizzata dalla raccolta di fondi per l'Istituto di Candiolo e dalla particolare attenzione rivolta ai disabili, a dimostrazione del fatto che lo sport sa abbattere le barriere e rendere tutti più vicini ed uniti".