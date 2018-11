Testata ad autista tram,arrestato 19enne

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - L'autista del tram era in pausa, ma un passeggero pretendeva che partisse. E per 'convincerlo' gli ha rotto il naso con una testata. Un italiano di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Torino. L'aggressione al capolinea del 16, tra piazza Sabotino e via Villarbasse.

"Ha iniziato a insultarmi, a battere le mani e la testa contro il vetro. E, quando mi sono alzato, mi ha colpito spaccandomi il naso", racconta l'autista Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni passeggeri. Ora l'accusa per il giovane, che è stato fermato in un bar vicino al luogo dell'aggressione, è di violenza, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale.

Per prevenire furti e violenze sui mezzi pubblici, il Comando provinciale dei carabinieri di Torino ha predisposto un piano straordinario di controlli. Durante un servizio alle fermate dei bus e alla stazione ferroviaria Lingotto, sono state identificate 46 persone, controllate 9 auto e 4 bar.