Minacce ad Appendino, 'hai ucciso città'

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha ricevuto una lettera di minacce. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 4 stelle avete ucciso Torino - si legge - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata". A denunciare la lettera anonima, sui social, è la stessa prima cittadina. "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto - commenta - ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta".

Scritta su un foglio bianco in stampatello maiuscolo, la lettera contenente le minacce è indirizzata alla "famiglia Appendino". "Tu e la setta di pazzoidi e falliti 5 Stelle avete ucciso Torino", scrive l'autore anonimo, con tanto di insulti anche per la fede calcistica della prima cittadina, che è tifosa della Juventus.

La sindaca Appendino, che ha reso noto le minacce postando una foto della lettera su Facebook, annuncia di avere sport querela.