In auto con marijuana, preso incensurato

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - Trasportava in auto trenta chili di marijuana. Un albanese di 36 anni, incensurato, è stato arrestato dalla polizia nell'ambito dei controlli del territorio disposti dal questore, Francesco Messina. Nella sua abitazione, un cascinale al fondo di corso Regina Margherita condiviso con la famiglia, che non sapeva nulla della droga, gli agenti hanno trovato anche 5 mila euro in contanti nascosti tra il cibo surgelato nel congelatore.

Le indagini proseguono ora per capire chi ha fornito la droga all'uomo arrestato e individuare gli eventuali complici.

Nell'ultimo mese, i controlli della questura hanno portato a 207 arresti, quasi 7 al giorno. Le denunce sono state 468 e 55 i cittadini espulsi dal territorio italiano. Undici bar sono stati chiusi. "Un risultato significativo - dichiara Messina - Si tratta di tanti locali ritrovo di delinquenti".