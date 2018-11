Moto in Italia, vendite ottobre +17,9%

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - Cresce il mercato delle due ruote in Italia. A ottobre le immatricolazioni sono state 16.459, il 17,9% in più rispetto allo stesso mese del 2017. Partecipano alle crescita sia le moto, con 6.202 pezzi e un +19,3%, sia gli scooter, che con 10.257 veicoli spuntano un +17,1%. I veicoli 50cc con 2.167 registrazioni fanno segnare un +9,2%. I dati sono di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

"Nonostante i segnali di stagnazione, il settore prosegue la ripresa. Speriamo che le politiche governative tengano conto della centralità delle imprese per la crescita e l'occupazione", commenta Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma.

"Compito dei costruttori e di tutta la filiera della moto è indirizzare gli investimenti verso soluzioni innovative e prodotti sicuri e rispettosi dell'ambiente. Fra pochi giorni debutta Eicma, che porta alla ribalta tutte le novità, dando visibilità a un'industria che vuole continuare a crescere immaginare nuovi modelli di mobilità".