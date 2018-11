Juve: Bernardeschi e Chiellini out

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - "Domani sono out Chiellini e Bernardeschi, mentre Khedira e Mandzukic sono di nuovo in gruppo". Massimiliano Allegri fa il punto sulle condizioni dei giocatori della Juventus alla vigilia dell'impegno casalingo di campionato contro il Cagliari.

"Spinazzola doveva giocare lunedì con la Primavera, ma dopo aver visto il tempo abbiamo deciso di non rischiarlo - prosegue Allegri, che ha poi concesso qualche indicazione sulla formazione di domani -. Pjanic e Matuidi giocano, per il terzo devo scegliere tra Bentancur, Cuadrado mezz'ala e Khedira o se giocare a due. Dietro rientra Cancelo, a sinistra devo decidere se far giocare De Sciglio o Alex Sandro. Ronaldo gioca insieme a Dybala, Mandzukic o Douglas Costa, che sta tornando in buona condizione". Assolutamente da evitare cali di concentrazione contro il Cagliari, "la squadra che corre di più, ha tecnica e un attaccante come Pavoletti che è tra i più forti in area di rigore e nel gioco aereo".