Juve: Allegri, no a cali di attenzione

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - "Le partite vanno vinte sul campo, bisogna avere grande rispetto degli avversari. Inter e Napoli ci sono dietro, non possiamo assolutamente sbagliare". Massimiliano Allegri avverte la Juventus alla vigilia della gara casalinga contro il Cagliari. "In campionato ci vuole molta più attenzione e concentrazione, perché in Champions vengono da sé, e noi possiamo mettere a rischio il campionato - osserva - perché abbiamo cali di tensione".