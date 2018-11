Football Leaks: "L'Uefa pagò i top club"

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Una nuova bufera rischia di abbattersi sull'Uefa, secondo la piattaforma Football Leaks. Come riportano le edizioni online di Der Spiegel e de L'Espresso, l'Uefa avrebbe finanziato i più grandi club europei, tra cui Juve, Milan, Real e Bayern, per evitare che creassero una Superlega, destinata a sopprimere le attuali competizioni europee per club.

Inoltre, i vertici della confederazione avrebbero chiuso un occhio nei confronti di PSG e Manchester City, che avevano ampiamente sforato i limiti del 'Fair-play' finanziario.