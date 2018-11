Fiat Torino rosa per ricerca su cancro

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - Il PalaVela si tinge di rosa in occasione dell'incontro di basket fra Fiat Torino e Ax Exchange Armani. Domenica 4 novembre la squadra di coach Brown scende in campo a sostegno della campagna 'Life si Pink', lanciata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per combattere i tumori femminili.

Rosa è anche il colore delle divise indossate dai giocatori della Fiat Torino, messe poi all'asta per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. "Grazie alla Fiat Torino, ai nostri partner e a tutti i nostri sostenitori che non ci lasciano mai soli. Solo grazie a loro abbiamo realizzato quanto fatto e potremo andare avanti fino a quando non avremo sconfitto questo tremendo male", afferma Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, lanciando l'iniziativa.

"Quella di domenica è una grande occasione per esaltare la charity partnership e il nostro rapporto di solidale collaborazione", aggiunge Antonio Forni, presidente della Fiat Torino.