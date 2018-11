Champions: Buffon, sofferto a vederla tv

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Non voglio darmi scadenze e giocare fino a quando mi renderò conto di essere competitivo. Finché ho la fortuna di avere questo tipo di offerte e di giocare ad livelli altissimi di calcio, vado avanti. Per smettere c'è tempo". E' un Gigi Buffon più battagliero che mai quello che si prepara all'esordio stagionale in Champions contro il Napoli, martedì prossimo al S.Paolo. "Sarà una partita delicata, contro un avversario di grandissimo livello - confessa l'ex n.

bianconero in un'intervista a Sky Sport - L'avvento di Ancelotti ha fatto sì che questa squadra prendesse un altro tipo di consapevolezza", dice Buffon che ha saltato le prime tre partite per la squalifica rimediata in semifinale contro il Real: "Come ho vissuto le prime tre partite del girone? Soffrendo - risponde - Le ho guardate in differita in tv dallo spogliatoio, non poter essere partecipe mi fa soffrire", confessa il portiere che vede "2-3 favorite: non puoi non mettere il Barca e la Juve".