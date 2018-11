Champions: Allegri, Barcellona favorito

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - "La Juventus è una formazione che può ambire a vincere la Champions, ma non è scontato; come non è scontato vincere il campionato". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'impegno dei bianconeri in campionato contro il Cagliari. "Quest'anno la candidata numero uno a vincerla è il Barcellona. Noi siamo tra le prime quattro candidate. Però ci vuole calma", aggiunge il tecnico bianconero.