Allegri, "normale segni CR7"

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - "Quando hai giocatori come Ronaldo, o come Messi, è normale che segnino loro". Così Massimiliano Allegri sull'impiego di CR7 e sui gol realizzati dal campione portoghese, domani ancora titolare contro il Cagliari. "Per fortuna abbiamo anche Dybala e Mandzukic che qualche gol lo segnano, ma dobbiamo trovare anche i gol dei centrocampisti e dei difensori - prosegue il tecnico bianconero -. Non abbiamo ancora fatto gol su palla inattiva, è ora di iniziare. Chi calcia le punizioni? Da lontano è più facile che tiri Ronaldo, da più vicino Dybala e Pjanic sono molto più pericolosi".