Tregua pioggia su Piemonte,neve montagna

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - La pioggia concede una tregua, su Torino, dopo una notte di precipitazioni che hanno riguardano anche il resto del Piemonte. In crescita i corsi d'acqua, che restano al di sotto dei livelli di guardia anche grazie alle abbondanti nevicate in montagna. Permane l'allerta arancione ma secondo le previsioni dell'Arpa - l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - dalla tarda mattinata è attesa una attenuazione dei fenomeni a partire dal settore meridionale della regione.

Qualche allagamento viene segnalato nell'Alessandrino, al momento senza particolari critici. Sorvegliato speciale anche il lago Maggiore, in piena anche per le piogge dei giorni scorsi.