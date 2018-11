Basket: Brown in panchina contro Milano

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - La Fiat Torino riabbraccia Larry Brown. L'allenatore-leggenda, il quinto della Nba per vittorie, sta per tornare in Italia e, probabilmente, domenica sarà già in panchina al Palavela per la gara casalinga contro l'Olimpia Milano. Il tecnico, 78 anni, aveva fatto ritorno negli Stati Uniti per alcuni problemi di salute.

Ad annunciare l'arrivo in Italia dell'allenatore è la stessa Fiat Torino. Larry Brown ha ottenuto il nulla osta dal personale medico americano e domani partirà da Dallas su un aereo diretto a Milano Malpensa, da dove raggiungerà il capoluogo piemontese.

L'arrivo per sabato mattina.