A Mondovì torna Peccati di Gola

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 1 NOV - Prende il via a Mondovì l'edizione 2018 di 'Peccati di Gola & XXI Fiera Regionale del Tartufo'. Fino a domenica 4 novembre, la rassegna propone ai visitatori il meglio delle eccellenze enogastronomiche locali.

Una vera e propria "vetrina del gusto e della qualità in campo agroalimentare", come la definiscono il sindaco Paolo Adriano e l'assessore alle Manifestazioni, Luca Olivieri.

L'evento sarà ad ingresso gratuito e coinvolgerà gran parte delle vie e delle piazze del centro storico cittadino, "la migliore delle 'location' possibili - spiega il primo cittadino - per una manifestazione capace di raccontare le profonde tradizioni contadine della nostra terra e, al tempo stesso, promuoverne il patrimonio di eccellenze, a cominciare dalla tavola".