Turin Marathon, cambiano 48 linee Gtt

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Per la Turin Marathon e le altre 3 corse collegate (30 km, Torino Run is pink da 8 km, Maratona Junior da 1 km) saranno 48 le linee di trasporto pubblico gestite da Gtt con il percorso deviato o con servizio sospeso per alcune ore. L'elenco delle linee 'rivoluzionate', che comprende anche Venaria Express, Rivoli Express e la Torino-Giaveno-Cumiana, è pubblicato sul sito di Gtt.

Il via alla Turin Marathon sarà in piazza San Carlo alle 9.30, l'arrivo in piazza Castello. Il tracciato della Maratona è quasi interamente in città, con sconfinamenti nella primissima cintura, a Moncalieri, Stupinigi e Beinasco.