Nathlie Provosty al Museo Risorgimento

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - L'arte contemporanea torna al Museo Nazionale del Risorgimento che in occasione di Artissima presenta la personale dell'artista americana Nathlie Provosty, che per la prima volta in Europa espone in un museo. L'evento è realizzato in collaborazione con APALAZZOGALLERY di Brescia.

Fa parte dell'esposizione il monumentale lavoro Life of Forms del 2017 (427 x 488 cm), un dipinto formato da quattro pannelli giustapposti. È il più grande mai realizzato da Nathlie Provosty. Nonostante il grande formato, l'opera continua a seguire la stessa poetica di intimità e attenzione ai dettagli che contraddistingue i suoi dipinti. In mostra anche Triptych e Noon, che appartengono ad altre serie di lavori dell'artista e che sono qui presentate a completare un breve ma intenso viaggio tra le opere più recenti e rappresentative della sua produzione.

La mostra potrà essere visitata fino al 6 gennaio.