Fiera Tartufo,show cooking chef stellati

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Il clou della Fiera Internazionale del Tartufo Bianca d'Alba nel ponte di Ognissanti. Showcooking di chef stellati, in italiano e in inglese, in onore dei tantissimi turisti stranieri nelle Langhe, analisi sensoriali guidate dai giudici del Centro nazionale del Tartufo e 4 giorni consecutivi di apertura del Mercato Mondiale del tartufo: il programma ad Alba è più ricco che mai per il lungo weekend di inizio novembre. Gli show cooking hanno come protagonisti Davide Oldani, Marco Acquaroli, vincitore nel 2016 del Bocuse d'Or d'Italia, Massimo Mantarro, 2 stelle al San Domenico Palace di Taormina, il francese Bernard Fournier di 'Da Candida' a Campione d'Italia, Luca Zecchin ('Guido da Costigliole', Santo Stefano Belbo), Damiano Nigro (Villa d'Amelia di Benevello). L'1 e 2 novembre ad Alba ci sarà anche il Mercato della terra Slow Food; domenica 4 apre la mostra dedicata a Romano Levi che espone oltre 300 bottiglie originali con le etichette più rappresentative "dell'artista, poeta e grappaiolo".