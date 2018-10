Tav: Di Maio: 'Non contrari a prescindere'. Toninelli: 'Per Natale scioglieremo le riserve'

"Non siamo contro la Tav a prescindere. Il tema è la Torino-Lione, che è un'opera che si fa per spendere soldi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, oggi a Torino per un incontro sulla Comital. "Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le infrastrutture su questo territorio che ne ha bisogno. Stiamo dicendo che si devono spendere i soldi per fare le opere. Non si devono fare le opere per spendere i soldi", ha aggiunto.

"Credo che ci sia un grande malinteso, si pensa che si vogliano togliere soldi alla città di Torino e alla Regione Piemonte. Questo è sbagliato, vogliamo recuperare soldi per reinvestirli dove serve", ha affermato ancora Di Maio a proposito della protesta degli imprenditori.

Sulla questione Tav, intervengono oggi anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e dell'Interno, Matteo Salvini. "Per Natale, e scioglieremo tutte le riserve", dice Toninelli, a margine dell'assemblea di Confitarma. E, più in generale sul lavoro della commissione che deve valutare il rapporto costi-benefici per le infrastrutture in programma, il ministro risponde: "I dati ci sono arrivati, li stiamo esaminando"; "la prossima settimana ci sarà qualcosa per il terzo valico".

"Io sono sempre e comunque favorevole alle infrastrutture ma c'è un impegno a rivalutare quanto costa e quanto vale, e quindi aspettiamo", risponde Salvini a chi gli chiedeva quale fosse la posizione della Lega sulla Tav. "Stiamo valutando costi e benefici - ha aggiunto - mi sembra che su altre opere i benefici prevalgano sui costi, come per la Tap e la Pedemontana. Quindi aspettiamo. Quando firmo un accordo sono abituato a mantenerlo".

L'analisi costi-benefici che riguarda la Tav Torino-Lione "è in corso, pertanto in relazione al rischio di perdita dei finanziamenti europei per la stessa o agli impatti macroeconomici dell'intervento è prematuro approntare qualsiasi quantificazione i cui elementi sono oggetto stesso dell'analisi costi-benefici in corso". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time alla Camera.

E' "propaganda pura" pensare di spostare i fondi per la Torino-Lione sulla linea 2 della metropolitana di Torino. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commentando le affermazioni sulla Tav del vicepremier Luigi Di Maio. "C'è un finanziamento europeo per quell'opera, non sono soldi mutuabili da altre parti - aggiunge - basta contrapporre il trasporto locale con le grandi opere"