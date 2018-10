Carceri: Osapp, agenti salvano passeggeri auto in fiamme

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Una pattuglia di scorta di poliziotti penitenziari, in servizio al Nucleo traduzioni e piantonamenti di Torino, ha soccorso due persone rimaste incastrate in un'auto in fiamme sull'autostrada A4, all'uscita di Settimo Torinese. Gli agenti, di ritorno dal carcere di Biella, sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, per aiutare i passeggeri di una Peugeot che aveva preso fuoco. A darne notizia è l'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria). "Ancora una volta si sottolinea l'alta professionalità e la puntualità encomiabile degli agenti penitenziari, che hanno salvato due persone in pericolo ed evitato incidenti - commenta il segretario generale, Leo Beneduci - Esprimiamo vivi apprezzamenti e note di elogio, augurandoci che l'Amministrazione tenga in conto la professionalità di chi è intervenuto". (ANSA).