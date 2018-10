Toninelli,troveremo accordo per stop Tav

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Ci metteremo d'accordo con la Francia per non fare la Tav. Mi risulta che Macron abbia escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici. E non ha stanziato risorse per finanziare il percorso dalla galleria a Lione". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a Bruno Vespa per il nuovo libro "Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica" in uscita il 7 novembre per Mondadori Rai Eri.