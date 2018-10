The Front Runner apre 36/o Tff

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Sarà 'The Front Runner' diretto da Jason Reitman, con Hugh Jackman, Vera Farmiga, il premio Oscar J.K. Simmons e con Alfred Molina, il film di apertura della 36/a edizione del Torino Film Festival (23 novembre-1 dicembre). Il regista stesso presenterà al pubblico del festival il suo nuovo film.

Tratto dal libro All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid, del giornalista e sceneggiatore americano Matt Bai, 'The Front Runner' racconta la vicenda che nel 1988 vide protagonista il senatore americano Gary Hart. Candidato democratico alla presidenza, mentre era in piena corsa elettorale Hart vide sfumare qualsiasi possibilità di vittoria quando trapelò sui giornali la notizia di una sua ipotetica relazione extraconiugale con la modella Donna Rice Hughes. Per la prima volta il gossip sulla vita privata dei politici occupò le prime pagine dei giornali.

The Front Runner uscirà nelle sale italiane il 21 febbraio 2019 distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.