Tav:Appendino,buon senso partire da dati

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Prima di qualsiasi precetto ideologico e di qualsiasi strumentalizzazione politica, si parta dai dati. Per la Torino-Lione attendiamo di conoscere i dettagli dell'analisi costi-benefici in fase definizione da parte del governo. Questo è ciò che è stato votato ieri dal Consiglio Comunale di Torino". Così Chiara Appendino, contattata telefonicamente dall'ANSA a Dubai, dove si trova per una missione istituzionale. "Sapere quale sarà l'eventuale impatto dell'opera sul Paese è una richiesta di buon senso".