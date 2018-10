Tav: Regione Piemonte, Consiglio approva due odg a favore

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Dopo un lungo e a tratti teso dibattito, tra qualche insulto che ha costretto alla sospensione dei lavori per alcuni minuti, il Consiglio regionale del Piemonte ha ribadito il suo sì alla Tav. L'aula ha infatti approvato a maggioranza due ordini del giorno a favore della linea ferroviaria Torino-Lione presentati da Pd e Forza Italia con primi firmatari, rispettivamente, Domenico Ravetti e Andrea Tronzano.

I due atti, con diverse sfumature, impegnano la Giunta regionale ad attivarsi con ogni mezzo possibile, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Governo intervenga tempestivamente per impedire che i lavori dell'Alta Velocità Torino-Lione vengano bloccati. Favorevoli tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, tranne Movimento 5 stelle e Movimento libero indipendente, mentre Leu non ha partecipato al voto.(ANSA).