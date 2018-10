Tav, Chiamparino 'basta con pantomima'

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Sulla Torino-Lione è ora di dire "basta all'ambiguità voluta di questo governo, condita da una pantomima insopportabile": e' un passaggio dell'intervento in Consiglio regionale del Piemonte del presidente Sergio Chiamparino. "Il governo abbia il coraggio di dire che non la vuole fare o, come mi auguro, che il tunnel di base si deve fare perché è quello che fanno tutti i Paesi moderni".

"Io dico sì Tav, senza se e senza ma, perché quel tunnel è ciò che ci lega all'Europa - aggiunge Chiamparino - e propongo l'istituzione di un tavolo col governo per discutere della tratta nazionale. Se il Governo risponde positivamente e accetta il tavolo di confronto, bene, altrimenti chiederò al Consiglio di trovare una modalità per chiedere al Piemonte una consultazione popolare".