Tav: campagna pmi Torino,'Adesso basta!'

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - 'ADESSO BASTA!!'. E' questo il titolo dell'iniziativa di comunicazione che Api (Associazione piccole e medie imprese) Torino ha avviato questa mattina "per protestare sulla situazione in cui si trova il territorio e il Paese dal punto di vista economico e sociale e per sensibilizzare Istituzioni, sistema della politica, enti locali e nazionali, decisori pubblici".

"Abbiamo deciso - spiega il presidente Corrado Alberto - ancora una volta di dare voce al disagio e alle preoccupazioni delle nostre imprese protestando contro una situazione insostenibile, paradossale, assurda, pericolosa. Quanto è accaduto ieri sera in Consiglio Comunale a Torino con l'odg contro la Tav non è che l'ultimo grave esempio di quello che sta accadendo". La campagna di comunicazione si articolerà in una serie di messaggi diffusi ogni settimana via web (in modo tale da poter essere condivisi da imprenditori e cittadini), e pubblicati sulla carta stampata oltre che in incontri con i decisori istituzionali e politici.