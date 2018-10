Sequestra in casa compagna, arrestato

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Sequestra in casa la compagna prostituta perché aveva iniziato una relazione con un altro protettore. Un albanese di 36 anni è stato arrestato dalla polizia, a Torino, per sequestro di persona, lesioni personali, minacce gravi e sfruttamento della prostituzione. Per lui, il gip ha disposto gli arresti domiciliari.

A contattare le forze dell'ordine è stata la vittima, una 23enne albanese, che è riuscita a scappare. Agli agenti del commissariato Barriera Milano, la giovane ha raccontato di aver lasciato, dopo 18 mesi di relazione, il suo protettore e di aver iniziato a dividere i guadagni con un altro uomo.

Quando l'ex aguzzino l'ha scoperta, è andato a casa sua, l'ha afferrata per i capelli e l'ha trascinata sul pavimento. Poi l'ha minacciata con un coltello e le ha stretto la mano intorno al collo, poi le ha premuto un cuscino contro il viso sino a farle perdere i sensi. Trasportata all'ospedale, ha riportato un trauma cranico, escoriazioni e contusioni al collo giudicate guaribili in 25 giorni.