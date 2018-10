Luci d'Artista a Torino, 10 in periferia

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Le Luci d'Artista si riaccenderanno a Torino il 31 ottobre, giorno dell'inaugurazione, e rimarranno installate fino al 13 gennaio 2019. La manifestazione, una vera e propria mostra d'arte contemporanea a cielo aperto - progetto della Città di Torino realizzato da Iren Energia e Fondazione Teatro Regio Torino, con il sostegno di Iren, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo - illuminerà le piazze e le strade. La 21/a edizione vedrà allestite 23 opere d'arte contemporanea: 13 nell'area del centro e 10 nelle altre sette circoscrizioni. Per la prima volta mancherà il Planetario in via Roma: la struttura che ha bisogno di un intervento di manutenzione tornerà il prossimo anno. In via Roma vi saranno luminarie natalizie, ma non si tratta di Luci d'artista.

Fra le altre opere L'albero del Pav di Piero Gilardi in via Giordano Bruno 31 e l'installazione Cromactive che illumina il grattacielo di Intesa Sanpaolo.