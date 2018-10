L'Oreal Italia a zero consumo d'acqua

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - L'Oréal Italia si aggiudica il Premio responsible care di Federchimica, dedicato ai progetti più innovativi da un punto di vista della sostenibilità, per il Progetto 'Stabilimento a zero consumo d'acqua'. Lo stabilimento di Settimo Torinese dallo scorso gennaio consuma acqua solo nei prodotti. Tutto il resto viene riciclato e addirittura l'acqua in esubero viene ceduta alla Engie, società che gestisce la rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese.

Il sito produttivo ha più che dimezzato il proprio consumo idrico ed azzerato la quantità di acqua prelevata dai propri pozzi artesiani. In questo modo vengono riutilizzati, e quindi risparmiati, più di 48.000 metri cubi ogni anno, pari a più di 100 piscine da 25 metri.

"Lo stabilimento di Settimo ha una lunga esperienza nella sostenibilità. Siamo convinti che coniugare sostenibilità e produttività sia fondamentale per rispondere alle sfide di oggi e di domani", spiega Stefania Frossasco, direttore dello Stabilimento di Settimo Torinese.