Gli autoritratti di Silvia Reichenbach

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Silvia Reichenbach presenta a Torino, in occasione di Artissima e Flashback, le sue ultime creazioni, in cui sperimenta nuovi supporti e tecniche fotografiche. Le opere saranno esposte nella Galleria Studio dell'artista, in via Sant'Anselmo a Torino, da domani fino al 4 novembre.

Silvia Reichenbach, dopo più di trent'anni di lavoro con la fotografia, fedele alla continua ricerca sul tema dell'autoritratto e sui metodi di esposizione, con la sua attenta cura verso i materiali, si è cimentata in fototrasposizioni su ceramica e interventi manuali su fotografie utilizzando ossidi di manganese. A queste opere si aggiungono i lavori 'mandala' del 2013 che hanno confermato la Reichenbach tra gli artisti contemporanei di fotografia più originali e innovativi: opere realizzate artigianalmente con la sabbia, in cui l'artista lascia cadere granelli di sabbia colorata sul supporto fotografico per ricreare l'immagine.