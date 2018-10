Giudice sportivo, 1 turno a Mazzarri

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Tre calciatori e un allenatore squalificati per un turno in serie A. Così ha deciso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della decima giornata di campionato. Mazzarri, espulso durante la partita contro la Fiorentina, è stato squalificato perché, com'è scritto in un comunicato delle lega calcio, "per avere, al 29' pt, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione arbitrale.

Riportato a fatica all'interno dell'area tecnica da un proprio dirigente, si divincolava e perdurava nell'atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara. Alla notifica dell'allontanamento, tardava l'uscita dal recinto di giuoco contestando tale decisione ancora con plateale gestualità". Un turno di squalifica anche per Romero del Genoa, espulso per doppia ammonizione durante il match contro l'Udinese, e per Schiattarella della Spal e Barillà del Parma, che erano in diffida e nell'ultimo incontro disputato hanno preso un giallo.