Conte, su Tav in arrivo analisi governo

(ANSA) - NEW DELHI, 30 OTT - "Sulla Tav stiamo ultimando l'analisi dei costi/benedifici, è in dirittura di arrivo. Nel contratto, l'esecutivo si impegna a rivedere quest'opera. Stiamo cercando di curare tutti i dettagli, tra un po' ci sarà una sintesi. E' lo stesso metodo usato per la Tap". Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando i giornalisti a margine del Tech Summit di New Delhi e sottolineando come ciò non voglia dire "necessariamente che la decisione sia la stessa del Tap".