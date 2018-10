Arriva Contemporary Art Torino

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Arte, mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema, notti bianche: arriva ContemporaryArt Torino Piemonte con il programma ricchissimo di fiere e di appuntamenti. Il progetto è ideato dalla Città di Torino con il sostegno della Fondazione Crt per l'Arte in collaborazione con enti e istituzioni del settore.

Il cuore è Artissima, che compie 25 anni: sarà all'Oval Lingotto dal 2 al 4 novembre con la nuova sezione Artissima Sound alle Ogr. Paratissima, vetrina internazionale dei talenti emergenti, sarà di nuovo nell'ex Caserma La Marmora dal 31 ottobre al 4 novembre, mentre la fiera d'arte antica e moderna Flashback sarà al PalaAlpitour dall'1 al 4 novembre. Nelle stesse date torna The Others nell'ex Ospedale Maria Adelaide, mentre Flat - Fiera Libro Arte Torino, seconda edizione dell'appuntamento dedicato all'editoria d'arte contemporanea, sarà alla Nuvola Lavazza dal 2 al 4 novembre.

Sabato per la Notte delle Arti Contemporanee ci sarà l'apertura straordinaria di musei, spazi per l'arte e gallerie.