Torino, cade pezzo palazzo dell'Arsenale

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Sotto la pioggia battente di questa mattina si è staccato un pezzo della monumentale facciata del Palazzo dell'Arsenale di Torino, sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito in via Arsenale. Nessun danno a persone o cose. I vigili del fuoco, chiamati da alcuni passanti, hanno messo in sicurezza l'area per permettere ai tecnici del comune e agli agenti della polizia municipale di valutare la situazione.

Sulla facciata, realizzata nel 1890 dal Capitano del genio Emilio Marrullier, troneggiano due statue simboleggianti l'Artiglieria e il Genio. E si è staccato proprio un pezzo dell'Artiglieria.