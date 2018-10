Ronaldo apre a Tropea Hotel Pestana Cr7

(ANSA) - TROPEA (VIBO VALENTIA), 29 OTT - Il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo, nelle vesti di imprenditore, aprirà entro marzo 2019, a Tropea, in Calabria, un hotel della catena Pestana Cr7 che conta altre strutture per l'ospitalità turistica di alta gamma in molti altri Paesi europei e non solo.

Il fuoriclasse portoghese, in società con il Pestana Group e il Proto Group di Alessandro Proto, ha scelto d'insediare uno dei suoi nuovi alberghi sul litorale della "perla del Tirreno calabrese" dopo avere effettuato diverse altre valutazioni.

All'interno dell'hotel della catena Cr7, che entrerà in attività in tempo per la prossima stagione estiva, sarà in funzione anche un ristorante gestito dallo chef Carlo Cracco.

Attualmente hotel della catena Cr7 sono aperti a Funchal, capoluogo dell'isola di Madeira, dove il cinque volte Pallone d'oro è nato, e a Lisbona e altre capitali e Paesi.