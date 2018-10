Piogge fortissime, neve a 2.000 metri

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - E' di nuovo cresciuta l'intensità delle piogge in Piemonte, con quota neve al di sopra dei 2.000-2.100 metri di altitudine, da 1.800 solo sul settore sudoccidentale. L'allerta rimane arancione in tutto il nord della regione e, a sud, nei bacini dei fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Le precipitazioni saranno molto forti per tutta la giornata - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - e i fiumi Toce e Sesia potranno superare i livelli di guardia, mentre nel Canavese i corsi d'acqua minori si avvicineranno alla soglie di guardia. Nelle ultime 12 ore 80-90 mm di pioggia nel Verbano, 80 mm in 6 ore in provincia di Alessandria. Oltre i 2.000 metri, 30-40 cm di neve sulle Alpi, Lepontine, Pennine e Graie.