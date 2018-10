Maltempo, alberi abbattuti e allagamenti

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Violenti temporali si sono abbattuti per tutta la giornata in Piemonte, causando allagamenti e disagi al traffico. A Torino, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare corso Toscana e corso Grosseto dagli alberi sradicati dal forte vento. Così anche a Venaria, dove un grosso ramo di pino si è schiantato su una Punto con a bordo un 25 enne, rimasto illeso.

A Lanzo, un automobilista è rimasto lievemente ferito dagli alberi spezzati davanti alla stazione ferroviaria, mentre a Cafasse le raffiche di vento hanno danneggiato la scuola media, che domani rimarrà chiusa.

Un prefabbricato, davanti all'istituto, è stato completamente distrutto. Nessuno è rimasto ferito. I danni sono ancora da accertare.

A Chivasso, una pianta è precipitata su un camper parcheggiato in via Borla. A Collegno, le precipitazioni hanno allagato il sottopasso Nuto Revelli: un camion è rimasto bloccato per una decina di minuti. L'autista è stato soccorso dagli agenti della polizia municipale.