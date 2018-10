CR7 "Real non mi considerava più"

(ANSA) - PARIGI, 29 OTT - "Dentro il Real Madrid, soprattutto da parte del presidente, sentivo che non mi consideravano più come all'inizio...la verità è che Florentino Perez mi voleva, ma al tempo stesso mi faceva sapere che se me ne fossi andato non sarebbe stato un problema": lo dice Cristiano Ronaldo, in un'intervista a France Football di domani, parlando del suo passaggio alla Juventus. Il trasferimento in bianconero è stata "una buona scelta" e un "successo" per CR7: "a madrid ho fatto tante cose buone e ho vissuto momenti incredibili di cui mi ricorderò per sempre, con compagni di grandissimo valore. E anche con i tifosi. Ma penso che dopo 9 anni era ora per me di cambiare squadra e di muovermi". Quanto al Pallone d'oro, Ronaldo dice di non farne "un'ossessione". Anche perché, spiega, "dentro di me già so di essere uno dei migliori giocatori della storia".