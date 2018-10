Costigliole, festival a tutta Barbera

(ANSA) - ASTI, 29 OTT - La Barbera in tutte le sue declinazioni (d'Asti, d'Asti Superiore, Nizza, d'Alba, d'Alba Superiore e del Monferrato) alla Cantina dei vini e al castello di Costigliole d'Asti. Dal 2 al 5 novembre si svolge la rassegna enologica dal titolo 'Barbera il gusto del territorio': quattro giorni di degustazioni ed eventi a tema per "scoprire e approfondire il vitigno che da sempre racconta il territorio di queste colline" spiegano gli organizzatori.

Si comincia il 2 con la presentazione del volume 'Atlante dei formaggi italiani' di Slow Food. Poi aperitivi al castello e cene 'Rosso Barbera', con menù dalle sfumature 'in tinta'. Tra gli altri eventi in programma, il 3 novembre convegno e la proiezione del film 'Il '68 contadino a Costigliole d'Asti' fortemente voluto dal Comune per ricordare gli eventi e le testimonianze dei giorni 'della Madonnina', che cinquant'anni fa portarono alla conquista del Fondo nazionale di solidarietà per i danni della grandine.