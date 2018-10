SaFa, ciclo incontri su impegno civico

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Porte aperte al confronto e all'impegno civico all'Istituto Sacra Famiglia di Torino. Per stimolare i suoi studenti, la scuola ha organizzato un ciclo di incontri con esponenti del mondo della politica, dell'impresa, dello sport e del giornalismo. Un appuntamento al mese, per riflettere su temi di attualità e conoscere le esperienze, professionali e non, dei rappresentanti di diverse realtà.

"Per la SaFa si tratta di una sfida importante - spiega fratel Vittorio Sarnico, direttore dell'Istituto - La scuola deve essere sempre più al fianco dei giovani, per seguirli non solo nel percorso di studi, ma anche per fornire gli strumenti per far crescere in loro una coscienza critica, per aiutarli a mettersi in gioco e a confrontarsi con l'impegno civico".

Il primo appuntamento è lunedì 29 ottobre con il senatore Gaetano Quagliariello. "Crediamo in questo progetto", conclude Lorenza Beltramini, preside dell'Istituto che intende così "supportare i suoi studenti verso una età adulta consapevole".