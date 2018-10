Maltempo Piemonte, apre sala protezione civile

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - La Regione Piemonte ha aperto la sala operativa della Protezione civile. Sarà attiva in modalità H24 fino al termine dell'ondata di maltempo prevista per i prossimi giorni. La decisione - spiega la Regione Piemonte - fa seguito al bollettino emesso questa mattina dalla Regione, che dispone allerta arancione per piogge e vento nelle zone a nord (Toce, Chiusella, Cervo, Valsesia) e sud-est del Piemonte (Belbo, Bormida, Scrivia), dove sono previsti inoltre fenomeni temporaleschi. Per il resto del Piemonte è stata emessa allerta gialla.

A livello regionale è stata attivata la fase operativa di preallarme per il rischio frane ed esondazioni.

Sono attivi due Centri Operativi Comunali (COC) nella zona del Novarese. Al momento non si segnalano criticità. Il sistema di Protezione civile, attivato in tutto il Piemonte anche nella sua componente volontaristica, monitora con continuità l'evolversi della situazione.