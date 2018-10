Cairo: "Troppe penalizzazioni al Torino"

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - "Le penalizzazioni sono evidenti e ormai sono troppe". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna a parlare dei torti arbitrali che, a suo dire, i granata hanno subito in questo avvio di stagione. "In 10 partite almeno in cinque siamo stati penalizzati, perdendo punti - insiste Cairo, ai microfoni della trasmissione Italia nel Pallone su Radio 2 -. Lo abbiamo detto a gran voce e adesso spero che questa equanimità arrivi. In Italia abbiamo degli arbitri molto bravi, abbassiamo i toni convinti che le cose andranno meglio e che avremo giudizi equi". Non chiede vantaggi, Cairo, ma "semplicemente equità". Per questo motivo, dopo le proteste che ieri sera contro la Fiorentina hanno portato all'espulsione di Mazzarri, l'invito è ad abbassare i toni. "Il nostro tecnico chiedeva, giustamente, reciprocità. Le troppe ingiustizie portano all'esasperazione, lo capisco, ma il tecnico è più utile in panchina che negli spogliatoi. Ci siamo fatti sentire, valere, abbiamo detto tutto quello che dovevamo".