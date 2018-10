Temporali e vento,resta allerta Piemonte

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Si intensificano le precipitazioni sul Piemonte, dove permane l'allerta maltempo. L'intenso flusso di correnti umide meridionali sta portando la pioggia sulle zone settentrionali della regione, tra verbano, biellese e vercellese. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, le piogge si estenderanno da domani pomeriggio sull'intero settore nord-occidentale, colpendo in particolare le zone pedemontane.

Temporali in transito dalla Liguria, sempre secondo l'Arpa, determinano forti precipitazioni a carattere più localizzato sulle zone appenniniche dell'alessandrino. I fenomeni sono accompagnati da venti forti. La quota neve è al di sopra dei 2.100-2.300 metri.

Le condizioni di maltempo si protrarranno nei prossimi giorni, con particolare intensità nella giornata di lunedì.

Possibili locali allagamenti e isolate frane. Sulle zone meridionali il vento forte potrà determinare anche caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità.