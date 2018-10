Monsignor Mellino segretario aggiunto C9

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 OTT - Con lettera del segretario di Stato Pietro Parolin di giovedì 25 ottobre, è stato comunicato che il vicario generale della Diocesi di Alba, monsignor Marco Mellino, è stato nominato da papa Francesco segretario aggiunto del Consiglio di Cardinali (il C9) e membro del Consiglio per i testi legislativi, elevandolo allo stesso tempo alla dignità episcopale. L'annuncio - comunica la Diocesi di Alba - è stato dato contemporaneamente oggi in Vaticano e nella Cappella del Seminario di Alba, dove il vescovo Marco Brunetti ha radunato sacerdoti, religiosi, consiglio pastorale diocesano, autorità civili e organi di informazione per partecipare alla Diocesi albese la lieta notizia.

Don Mellino, 52 anni, che dal settembre 2006 ha prestato servizio presso la Segreteria di Stato della Santa Sede in qualità di Officiale della Sezione giuridica, dal luglio 2009 è stato anche Giudice esterno al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma, prima di rientrare nel luglio scorso ad Alba come vicario generale.