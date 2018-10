Migranti, manifestazione a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Manifestazione della rete nazionale per il diritto all'asilo, a Torino. "Diritti, non privilegi", lo slogan della manifestazione, svoltasi in piazza Castello, davanti alla sede della Regione Piemonte. "Siamo qui per non girare la testa di fronte alle leggi discriminatorie che sta portando avanti questo governo. Siamo qui per dire che le migrazioni sono un fenomeno storico inevitabile che bisogna saper governare e non usare come arma contro chi non ha diritti passandoli per privilegi", dicono gli organizzatori.

L'iniziativa nell'ambito della Campagna ResistenzAsilo - Diritti, non privilegi!, coordinata da EuropAsilo, rete nazionale per i diritto d'asilo. "Ci opponiamo all'idea di società - dicono gli organizzatori - dove gli italiani debbano venire prima a scapito di quelli che già sono gli ultimi e più marginali, convinti che non sia così che si possano risolvere i problemi d'Italia che hanno a che fare con l'evasione fiscale, la malavita, la mancanza di politiche serie su occupazione e lavoro".