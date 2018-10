Corea 'sbarca' a Torino con Itako

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - "Sarà la casa della Corea a Torino": la console generale della Repubblica di Corea, Yoo Hye-Ran, ha inaugurato con queste parole la sede di Itako, associazione di approfondimento culturale tra Italia e Corea del Sud. La cerimonia, questa mattina a Torino, nel sottochiesa della parrocchia San Giulio d'Orta.

Itako nasce lo scorso marzo da un gruppo di otto famiglie che hanno adottato dei bambini sudcoreani. Tante le iniziative in programma: corsi in lingua coreana da inserire nell'offerta della formativa educativa del Comune, progetti per le adozioni in collaborazioni con l'Arai, agenzia regionale per le adozioni, mostre insieme al Mao, museo di arte orientale.

La sede è stata inaugurata nel centro polifunzionale 'Michele Rua', a Vanchiglietta. "Da oggi - spiega il presidente di Itako, Emanuele Durante - ci mettiamo a disposizione della comunità coreana e degli italiani che vogliono scoprire questa realtà.

Speriamo che la nostra sede possa diventare un punto di riferimento".