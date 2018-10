Taurinense, Scalabrin nuovo comandante

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Il generale Davide Scalabrin è il nuovo comandante della Brigata Alpina Taurinense. Prende il posto del generale Massimo Biagini, che lascia dopo due anni. La cerimonia di avvicendamento oggi, a Torino, alla presenza del Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d'Armata Claudio Berto.

Numerose le missioni, in Italia e all'estero, compiute sotto il comando del generale Biagini dalla Taurinenese, che ha alternato gli impegni operativi alle attività di addestramento, alcune in stretta collaborazione con forze armate straniere.

"Avete operato senza risparmio, con disponibilità, generosità e professionalità, testimoniando di essere una forza efficace su cui fare sicuro affidamento e avete fornito risposte immediate alle esigenze della Forza Armata e del Paese, dimostrando di essere sempre presenti nei diversi compiti istituzionali assegnati", ha detto nel suo saluto il generale Biagini.