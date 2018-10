Sappe, vermi nel cibo di mensa carcere

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Vermi nel cibo servito agli agenti della polizia penitenziaria al carcere di Torino. La denuncia arriva dal sindacato Sappe che, in una nota stampa, parla di "pasti serviti in locali insalubri. Durante il pranzo - si legge - nell'insalata c'era addirittura un verme. Il personale è sfiduciato per queste ripetute situazioni che si vengono a creare nella mensa di servizio".

Il Sappe chiede l'intervento del direttore della casa circondariale di Torino e del Provveditore regionale. "Un intervento immediato per salvaguardare la salute di tutto il personale - dicono il segretario generale e il segretario regionale del Sappe, Donato Capece e Vicente Santilli - La situazione è assurda e da tempo ben nota a tutti. Ci si dovrebbe vergognare per come viene lasciato allo sbando il personale di Polizia Penitenziaria, in condizioni insalubri, indecenti e vergognose".