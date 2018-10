Regina Margherita, 'pronto' cambia look

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Uno sportello per l'accettazione a forma di bus rosso e giallo a simboleggiare il viaggio verso la guarigione, accompagnati da 6 personaggi animali dall'aria rassicurante. È il nuovo triage del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino che ha cambiato volto per essere più funzionale e più a misura dei piccoli pazienti. Dopo 8 mesi di lavori, con un investimento di 2 milioni di Adisco Piemonte e Compagnia di San Paolo e su progetto dello studio Miroglio Lupica, la rinnovata struttura presenta una sala d'attesa ampliata, una zona per pazienti in barella, sale visita più razionali e camere di degenza più confortevoli. "Abbiamo cercato di razionalizzare - spiega il professor Antonio Urbino, direttore di Pediatria d'urgenza - pensando a qualcosa di non routinario, come il raddoppio della sala d'attesa in cui sono stati installati erogatori di gas in caso di maxi emergenze. Abbiamo ristrutturato l'area osservazione breve intensiva con 10 posti letto,